Irán y Corea del Norte retoman planes de cooperación nuclear y de misiles de largo alcance

Corea del Norte e Irán han forjado estrechos vínculos contra Estados Unidos

Irán y Corea del Norte retomaron sus planes de cooperación en la construcción de misiles de largo alcance, de acuerdo a una alta fuente de los Estados Unidos consultada por la agencia de noticias Reuters. La información fue reproducida además por el diario surcoreano The Korea Herald que remarcó la histórica alianza que mantienen ambos países contra Washington.

Hablando bajo condición de anonimato, el funcionario dijo que la teocracia de Teherán podría tener suficiente material fisible para un arma nuclear hacia fin de año, y que el régimen conducido por el ayatollah Alí Khamenei retomó la cooperación de misiles de largo alcance con Pyongyang, que tiene armas nucleares.

La información fue dada en el marco del anuncio que el gobierno norteamericano hará hoy sobre las sanciones a Irán por su plan nuclear.

De acuerdo al diario surcoreano, “Corea del Norte e Irán han forjado estrechos vínculos contra Estados Unidos y durante mucho tiempo se sospecha que colaboran para construir misiles balísticos y armas nucleares”. En marzo de 2019, el Congreso norteamericano ya sospechaba sobre los lazos entre ambos regímenes dictatoriales.

La Casa Blanca sancionará este lunes a más de dos decenas de personas y entidades involucradas con los programas de armas nucleares, convencionales y de misiles promovidos por Teherán, dijo un alto funcionario estadounidense. Esto forma parte de unas sanciones de las Naciones Unidas (ONU) sobre la teocracia que según Washington se reanudaron, pese a la oposición de aliados y adversarios, reveló la agencia Reuters.

En tanto, crece la preocupación en Seúl por las maniobras armamentísticas del dictador Kim Jong-un. En las últimas horas aumentó la especulación sobre la posibilidad de un lanzamiento de misiles norcoreanos el próximo 10 de octubre.

“Los norcoreanos van a salir potencialmente con decenas de propulsores sólidos, misiles de alcance medio, tal vez Pukguksong-2. Corea del Norte los hará desfilar en la plaza Kim Il-sung de una manera que nunca antes habían hecho”, dijo Ankit Panda, investigador principal de Carnegie Endowment for International Peace, en referencia al desfile que cada año recuerda el aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores.

Las nuevas sanciones coinciden con los planes del presidente Donald Trump para limitar la influencia regional iraní y llegan una semana después de acuerdos negociados por Washington para que Emiratos Árabes Unidos y Bahréin normalicen lazos con Israel. Estos pactos podrían llevar a una coalición más amplia contra el régimen del ayatollah.

Las nuevas sanciones también ponen a los aliados europeos, China y Rusia bajo aviso de que si bien su inclinación podría ser ignorar la medida estadounidense para mantener las sanciones de ONU sobre Irán, las compañías basadas en sus naciones sentirán el efecto de violarlas. Una parte grande de la nueva iniciativa estadounidense es una orden ejecutiva que apunta a quienes compran o venden armas convencionales de Irán, que fue previamente reportada y también será revelada por la administración Trump el lunes, dijo el responsable.

Este domingo, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, criticó a las potencias europeas por su “ridículo apego” al acuerdo nuclear de 2015 después de que éstas anunciaran que no apoyarán a Estados Unidos en su intención de reimponer las sanciones a Irán. “Los europeos que no se han sumado a nosotros en esto sabe que tenemos razón. Nos dicen en privado que no quieren que vuelva a haber compras de armas”, ha apuntado Pompeo en declaraciones a Fox News. “Están muy preocupados por la compra de armas”, ha subrayado.

Por: Infobae