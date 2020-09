Jugador de la NBA celebra su cumpleaños bailando bachata

View this post on Instagram

Jugador congolés -español de la NBA con Toronto Raptors, Serge Ibaka, celebra su cumpleaños bailando un bachata del dominicano Raulin Rodríguez.