Viceministra de la Juventud dice que no ayudará a ningún peledeista mientras tenga un compañero sin empleo

Santo Domingo,RD- Diversas reacciones ha generado en redes sociales la posición de la viceministra de la Juventud, Avril Reyes Rodríguez, quien asegura que no ayudará a ningún miembro del Partido de la Liberación Dominicana a quedarse en su puesto de labores o a conseguir un trabajo mientras tenga un compañero del Partido Revolucionario Moderno desempleado.

La funcionaria califica de “descaro” que la estén llamando para pedirle ayuda en ese sentido.

“No entiendo cómo es que tenían 12 años en el gobierno y tienen el descaro de llamar para que lo dejen en el puesto o para que lo ayuden a conseguir un trabajo, mientras tenga un compañero sin empleo nunca ayudaré a un peledeista. Así que no pierda su tiempo conmigo”, escribió Reyes en la red social Twitter.

Las reacciones no se hicieron esperar tanto de los que están a favor como de los que están en contra y reprochan el mensaje.

“La pobre @AvrilReyesRod, quizás por buscar un poco de sonido, pero sin la cabeza fría que piensa mejor que la caliente, es una servidora pública que en público CONFIESA y dice a los ciudadanos “NO CUENTEN CONMIGO”. Es una arrogancia donde se hace ver cómo dueña de los empleos”. Manifiesta un usuario identificado como San Juliao en la referida red social.

“Así se habla, siempre y cuando los compañeros cumplan con los requisitos y los deberes de su función!”, externa Pedro Javier Calderón.

En ese sentido también el usuario Melvin Pineda dice: “Excelente sus palabras, se pasaron 2 décadas viviendo del Estado y quieren seguir pegados a la teta. Los que no eran del PLD no consiguieron ningún trabajo, ya que para poder que trabajar había que llevar una carta del partido y la recomendación de un padrino”.

“Que pena que una joven tan bien preparada se exprese así. Usted fue nombrada vice ministra de los dominicanos no de un partido”, dice Frank Rivas.

De su lado otro usuario identificado como Euri David Rosa escribió: “Ese odio y resentimiento político no puede prevalecer en un nuevo modelo eficaz de la Administración Pública. Debemos ir cambiando ese concepto atroz de ejercerla. Además, estimada compueblana, no pierda la humildad, la sensatez y la vocación de servir que es algo sumamente valioso”.

De su lado, Audi Rodríguez expresó: “Tengo gran valoración por el perfil que has venido creando, que las emociones y la falta de inteligencia emocional no te afecten, no te dejes embriagar por el ambiente que se vive ahora, eres la Viceministra de TODOS los jóvenes dominicanos, no una agencia de empleos. Abrazos !!”.