Aseguró que el PLD montó la campaña más cara de la historia

Santo Domingo, RD.- Un discurso del expresidente Danilo Medina durante un encuentro con legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), revela que el dinero es lo que motivaba a los miembros de esa organización para activar en la campaña electoral pasada.

Medina dijo, según un audio filtrado a través de las redes sociales, que los compañeros, refiriéndose a la dirigencia de base del PLD, no querían moverse si no había “logística”, lo que provocó que tuvieran que montar la campaña más cara de la historia.

En el audio también se escucha al exmandatario referirse al caso del diputado Víctor Suárez, quien ha anunciado su renuncia del PLD por considerar a Medina como un dictador.

“No podemos tener en el centro del partido al que no está trabando para ti, porque a veces es mejor hacer un esfuerzo usted solo y no con un compañero que me esté empujando en dirección contra él”, manifestó el expresidente.

El PLD perdió todas las instancias de poder que dominaba, algunas desde el 2004, tras la división que representó la salida del partido del expresidente Leonel Fernández.