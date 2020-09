Presume de su nuevo deportivo en Instagram y muere en choque momentos después

Una joven de 25 años murió la semana pasada en una colisión de varios vehículos en Maryland (EE.UU.) momentos después de haber compartido imágenes de su nuevo auto deportivo.

Stephanie Angelica Vasquez publicó el pasado miércoles una serie de historias con su Toyota Supra 2020 amarillo, incluida una que decía: "Voy a matarlo en la carretera".

Stephanie Angelica Vasquez was killed along with her passenger when her 2020 Toyota Supra smashed into a Honda Accord last Wednesday.

She had posted the words 'Imma kill it on the high way' beforehand. R.I.P. to her 🕊 pic.twitter.com/2AtWEmRqVL

— My Mixtapez (@mymixtapez) September 13, 2020