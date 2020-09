Heredera de la marca Gucci acusa a su padrastro de abuso sexual

La familia Gucci, fundadora de la lujosa marca italiana de accesorios artesanales de moda que lleva su apellido, se ha visto estremecida por un escándalo luego de que este martes Alexandra Zarini, una de sus jóvenes integrantes, sometiera una demanda ante el Tribunal Superior de California en Los Ángeles acusando a su padrastro de abusar sexualmente de ella durante años.

Zarini, de 35 años, asegura que Joseph Ruffalo, esposo de su madre Patricia Gucci, abusó de ella desde que tenía aproximadamente 6 años y hasta que cumplió los 22. El hombre se metía dentro de su cama desnudo, toqueteaba sus pechos y la hacía frotar su pene, según reporta The New York Times.

Lo peor de todo es que según ella asegura, su madre y su abuela materna, Bruna Palombo, estaban al tanto de todo lo que ocurría y por años lo ocultaron.

Según la demandante, cuando cumplió los 16 años se armó de valor y le dijo a su madre todo lo que estaba pasando con su padrastro. Sin embargo, ella asegura que su progenitora le dijo que se quedara callada y que mantuviera la situación en secreto. "Intentó evitar a toda costa lo que hubiera sido percibido como un escándalo que podía empañar la reputación del nombre Gucci y potencialmente costarles millones", se asegura en la demanda.

Zarini asegura que su madre también la golpeaba con regularidad y le permitía a su padrastro filmarla mientras se bañaba.

Alexandra Zarini asegura que su madre, Patricia, y su abuelo, Aldo Gucci (en esta foto), estaban al tanto del abuso al que ella era sometida y que permanecieron callados por años.

Por su parte, Richard P. Crane Jr., abogado de Ruffalo, declaró al mencionado periódico que su cliente no había recibido la demanda y que "negaban categóricamente" los hechos. "Cuando estuvo casado con la madre de Alexandra, el Sr. Ruffalo y su esposa estaban sumamente consternados por el bienestar mental de Alexandra y tomaron pasos para hacer frente a dicha inestabilidad", aseguró el letrado. "Aparentemente, sus esfuerzos fallaron".

"Lamento profundamente el dolor que Joseph Ruffalo le causó a Alexandra. Lo que le hizo es imperdonable y me sentí devastada cuando me contó todo en el consultorio de nuestro médico de cabecera en Londres en septiembre del 2007", exclamó por su parte Patricia Gucci en un comunicado enviado a dicha publicación. "Inmediatamente inicié el proceso de divorcio contra Ruffalo y me dispuse a sanar a mi familia con la búsqueda de ayuda profesional. De igual manera estoy devastada por las acusaciones contra su abuela y contra mí, que son completamente falsas”.