Fallece leyenda de las Grandes Ligas Lou Brock

Los Cardenales informaron este domingo acerca del fallecimiento de Lou Brock, quien jugó para la organización de San Luis durante 15 temporadas.

Brock estuvo en las Grandes Ligas a lo largo de 19 años, donde ganó dos anillos de Serie Mundial, conectó 3,023 hits, fue convocado seis veces al Juego de las Estrellas y es el segundo con más bases robadas en MLB sumando 938 estafas de por vida.

Our hearts are broken.

Lou Brock was an amazing player and outstanding person.

He loved the game and all of Cardinal Nation.

Rest in peace, Lou ❤️ pic.twitter.com/MSxnIJOHhK

— St. Louis Cardinals (@Cardinals) September 7, 2020