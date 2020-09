Abogado penalista recuerda que en derecho penal el concebido tiene protección

Santo Domingo, R.D.- Durante una entrevista realizada en el programa de la Conferencia del Episcopado Dominicano “La Voz de los Obispos” donde fue tratado el tema del Código Penal y el aborto, el doctor Miguel Valerio, abogado penalista y catedrático de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), recordó que en derecho penal el concebido tiene protección, al ser catalogado como un bien jurídico que se resguarda de lesiones y puestas en peligro.

Explicó que el “Código Penal organiza una sociedad”, por tanto, “un modelo de sociedad donde no se respete la vida es la barbarie y contra eso todos tenemos que luchar: cristianos, no cristianos, católicos, evangélicos, budistas, creyentes, no creyentes”.

El doctor Valerio exhortó a aprobar el Código Penal sin dilatación y manteniendo la penalización del aborto, ya que la vida es el derecho fundamental que “forma parte del núcleo duro del Código Penal”; asimismo señaló que las causales pudieran ser discutidas en otro escenario, que no retrase la aprobación del código, ya que el actual es de 1844 y por lo tanto hay muchos delitos que no se han podido perseguir porque no están tipificados.

Ante la reapertura del debate del aborto, enfatizó que en esta discusión se habla de la libre decisión de la madre, pero dejan al margen que el concebido tiene derechos reconocidos en el Código Civil Dominicano, independientemente del interés de la madre y el padre, “esa elección no puede ser de una sola parte y ese es el tema que hay que ponderar”, explicó el catedrático.

Sobre la causal de la incompatibilidad de la vida, el abogado indicó que “no puedo quitar la vida con la vida, porque estaría ponderando vida contra vida”. En tanto, cuando está en riesgo la salud de la mujer, el abogado recordó que el médico ya tiene un protocolo para esos casos particulares.

Además, al explicar que el concebido tiene protección jurídica desde la Constitución, afirmó que “el tema religioso, espiritual, moral y filosófico salió del debate porque la Asamblea Constitucional del 2010 fijó una palabra que se llama -concepción-”.

La entrevista completa está disponible en el canal de YouTube “Conferencia del Episcopado Dominicano” (CED). El programa, que es transmitido por 17 canales de televisión y 16 emisoras de radio, es conducido por el Padre José Joaquín Domínguez, secretario general adjunto de la CED, y Sugeiry Micher Sandoval García, encargada de la Dirección de Comunicación y Prensa.