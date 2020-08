VIDEO: Incendio sume en llamas varios pisos de un edificio en Madrid

View this post on Instagram

Este sábado se ha declarado un incendio en un edificio del barrio de Hortaleza, en el norte de la ciudad de Madrid (España). De acuerdo con imágenes del siniestro compartidas en redes sociales, las llamas consumieron los pisos superiores del inmueble. Los servicios de emergencia han logrado apagar las llamas en el edificio, de unas veinte plantas. Sin embargo, el humo resultante ha sido visible a varios kilómetros de distancia y captado por residentes de la zona. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana