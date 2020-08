Obama lamenta muerte de Chadwick Boseman: "se notaba que estaba bendecido"

EE.UU.-El expresidente estadounidense Barack Obama recordó hoy el trabajo que hizo Chadwick Boseman por los niños.

El exgobernante tuiteó: "Chadwick llegó a la Casa Blanca para trabajar con niños cuando interpretaba a Jackie Robinson. Se notaba enseguida que estaba bendecido. Ser joven, talentoso y negro; usó ese poder para darles héroes a quienes admirar".

Chadwick came to the White House to work with kids when he was playing Jackie Robinson. You could tell right away that he was blessed. To be young, gifted, and Black; to use that power to give them heroes to look up to; to do it all while in pain – what a use of his years. https://t.co/KazXV1e7l7

— Barack Obama (@BarackObama) August 29, 2020