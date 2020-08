Vladímir Putin afirma estar preparado para intervenir en Bielorrusia

El jefe del Kremlin criticó la actitud de algunas potencias occidentales

Vladímir Putin está preparado para intervenir en Bielorrusia. El presidente ruso advirtió que está listo para enviar a la Policía a tierras bielorrusas si las protestas se vuelven violentas en el país. Una medida que, ahora mismo, aún no ve necesaria. Putin confía en que la situación se estabilice en la nación vecina.

"Alexandr Lukashenko me pidió formar un contingente de miembros de fuerzas del orden. Y, yo, lo he hecho. Pero acordamos, también, que este contingente no será utilizado a menos que la situación se descontrole. Por el momento, no hay necesidad de emplearlo. Y, espero que no haya necesidad de hacerlo", declaraba Vladímir Putin en una entrevista en la televisión pública de Rusia.

El jefe del Kremlin criticó la actitud de algunas potencias occidentales, a las que acusó de intentar influir en los acontecimientos que tienen lugar en Bielorrusia. En su opinión, Rusia ha mantenido un comportamiento más "moderado" y "neutral".

"Fue una operación de la inteligencia ucraniana y de la estadounidense. Ahora se sabe con certeza. Algunos participantes en este proceso u observadores, personas bien informadas, ni siquiera lo ocultan, ahora mismo", añadía el presidente de Rusia.

Putin admitió que Moscú tiene "obligaciones" con Minsk en virtud de varios tratados que obligan a sus Estados miembros a "ayudarse mutuamente".

Por: es.euronews