Santo Domingo, RD.- El presidente del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), expresó su desacuerdo con la modificación de la ley que crea el Instituto Nacional de Aguas Potables (INAPA), para hacer posible la designación del abogado Wellington Arnaud como su director.

El ingeniero Francisco Matos aseguró que no tiene nada en contra de Arnaud, pero que debido al hecho de que no es ingeniero no puede dirigir dicha entidad estatal.

Marte indicó que será este sábado cuando el más alto órgano de dirección del CODIA se reunirá para evaluar los alcances de la modificación de la legislación, que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.