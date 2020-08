Presidente Abinader se muestra perplejo ante abultadas nóminas en instituciones del Estado

Las preguntas de los periodistas no se hicieron esperar y entre ellas estuvo la que corresponde a la criticada designación de un representante del Conatra en el Intrant. En ese sentido, Macarulla expresó que esta persona fue "quien más aportó desde el punto de vista técnico y se ganó ese puesto".

Consideran que no es posible una solución al problema del transporte sin la participación de miembros del sector. Aclararon que aplicarán la ley y que no se trata de un nuevo plan Renove pues "no van a sustituir carros públicos sino que se usarán unidades de transporte colectivo en horarios 24 horas que permitirán que cada unidad sea manejada por varios choferes".