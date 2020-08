Video | Mami Jordan acudirá a la fiscalía; pide no involucren a sus hijos

View this post on Instagram

La instagramer conocida como Mami Jordan dice que no está asustada porque ella no ha matado a nadie. Asegura que no se niega a ir a la fiscalía, pero primero esperará la orden. Dice que le molesta que involucren a sus hijos. En las últimas horas Mami Jordan ha estado en el ojo del huracán por difusión de video bailando con su hijo, menor de edad, con escenas de erotismo, sexualidad y sensualidad. Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana