Propietarios de una discoteca denunciaron un robo por más de diez millones de pesos dentro del local, donde alegan fueron sustraídos aires acondicionados, inventario de bebidas, sistema de facturación, pantallas led entre otras. . . Los dueños del centro de diversión The World ubicado en el manifestaron que hace ocho días hicieron la denuncia en la Fiscalía Comunitaria del ensanche Naco y que hasta el momento no han recibido respuestas.