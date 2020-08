Presidente Abinader ratifica a Juan Manuel Méndez en el COE

Resaltó que no recibirá sueldo como director de la institución sino los recursos de su pensión

Santo Domingo RD.- El presidente de la República, Luis Abinader, ratificó este viernes al mayor general retirado Juan Manuel Méndez, como director del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Así lo dio a conocer Méndez al elCaribe, quien resaltó que no recibirá sueldo como director de la institución sino los recursos de su pensión.

“Bueno el señor Presidente anoche me dijo que lo acompañara que siguiera trabajando y yo lo acepté. Lo único que le pedí es que lo haría solo con mi salario de retiro. Que yo no cobraría en el COE, porque con mi salario me basta", manifestó.

Méndez quien lleva 15 años en la dirección del COE, agradeció al presidente Abinader por la confianza y afirmó que esta ratificación no solo es un reconocimiento para él, sino también para los medios de comunicación.

"Agradezco esa muestra de confianza de él y le agradezco a la población que ha estado pidiendo y a los medios que se me permitiera seguir colaborando y sirviendo. Y eso haré, seguiré sirviendo a la población desde donde el Presidente entienda o donde la vida me coloque", expresó.

Precisó que estuvo presente ayer en la reunión del Comité Nacional de Emergencia ante la posibilidad de que este fin de semana la depresión 13, posible tormenta Laura, toque territorio nacional e informó que hoy a las 11 de la mañana habrá una rueda de prensa para notificar los detalles de la misma.

Méndez fue ascendido a mayor general por el expresidente Danilo Medina, mediante el decreto 320-20, donde además fue colocado honrosa situación de retiro.

“Queda ascendido al rango de mayor general y colocado en la honrosa situación de retiro, con disfrute de pensión correspondiente, por antigüedad de servicio, el general de brigada abogado Juan Manuel Méndez García, ERD", establece el edicto.

Por: Rosmerys de León