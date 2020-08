Maluma responde a los rumores sobre el triángulo amoroso con Neymar

"Terminé mi última relación tranquilo, feliz", aseguró

Maluma reabrió su cuenta oficial en Instagram y mediante una transmisión en vivo negó que existiera un triángulo amoroso con Neymar y su ex novia, la modelo Natalia Barulich.

A tiempo de presentar su nuevo éxito musical titulado Papi Juancho mediante un vivo en Instagram, varios fans le preguntaron sobre el supuesto triángulo amoroso entre él, Neymar y Natalia Barulich, a lo que el intérprete de Felices los cuatro desmintió todos los rumores que circularon por las redes, reseñó la agencia rusa Sputnik.

"No se dejen engañar por las redes. (…) No ha pasado absolutamente nada. Yo realmente no sé si ellos están juntos, igual no me importa porque cada quien hace su vida (…) y si ellos son novios me parece muy bien, cada quien necesita un amor en su vida ¿verdad? Yo no tengo ningún problema con él", dijo.

Además, confesó que la letra de la canción fue compuesta por varias personas: "Jamás me inspiré en ninguna relación que pasó. Nunca fue inspirada en algún acontecimiento de mi vida".

"Terminé mi última relación tranquilo, feliz. Cada quien se fue por lo suyo, yo también hice mi vida. Quise hacer esta canción en realidad porque sé que muchos de nosotros nos sentimos identificados. Eso no es porque me pasó a mí", explicó.

Hace unos días, la cuenta oficial del reguetonero colombiano en Instagram desapareció inesperadamente, mientras se viralizaba el vídeo de Neymar, actual pareja de la ex novia de Maluma, junto a otros futbolistas del París Saint-Germain cantando la canción Hawái. Entonces miles de internautas dedujeron que el Pretty Boy no pudo soportar ver a Neymar cantando su éxito que presuntamente estaría dedicado a su exnovia.