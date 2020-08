La miel podría ser mejor que las medicinas de venta libre a la hora de curar tos y resfriados, dice un nuevo estudio

Una revisión sistemática de 14 estudios en los que participaron 1.761 personas cree que este producto podría ser útil en el tratamiento de problemas del tracto respiratorio superior y evitar así el uso excesivo de antibióticos

Reino Unido.-Un nuevo estudio realizado por la Universidad de Oxford y el Departamento de Ciencias de la Salud de Atención Primaria de Nuffield afirma que la miel puede ser más eficaz para eliminar los síntomas del resfriado que los medicamentos convencionales. Esta investigación se basa en el análisis de 14 estudios anteriores, 9 de los cuales involucraron solo a niños.

"La miel dio mejores resultados en la mejora de los síntomas de las infecciones del tracto respiratorio superior. Supone una alternativa barata y ampliamente disponible frente a los antibióticos", afirman los investigadores en las conclusiones del estudio, publicado en la revista BMJ Evidence-Based Medicine.

Una parte del estudio se centra en la comparación de la miel con los antibióticos. Dado que estos medicamentos a menudo causan efectos secundarios y paulatinamente aumenta la resistencia de la población a sus efectos, el uso de la miel como remedio alternativo tiene múltiples ventajas, señalan los autores.

"Dado que la mayoría de las infecciones de las vías respiratorias superiores son virales, la prescripción de antibióticos es ineficaz e inapropiada", se señala en el estudio. "Sin embargo, la falta de alternativas eficaces, así como el deseo de preservar la relación médico-paciente, contribuyen a la prescripción excesiva de antibióticos".

El trabajo del equipo, que se basa en los 1.761 participantes de 14 estudios, concluye que la miel es eficaz para tratar los síntomas de infecciones del tracto respiratorio superior como dolor de garganta, nariz taponada, tos y congestión general. Este efecto de la miel anima a los investigadores a seguir con más estudios a mayor escala y calidad, así como pruebas de control con placebos.

Sin embargo, otros científicos han expresado dudas sobre la calidad de los estudios.

"El metanálisis en sí se hizo bien, pero la calidad de los estudios sobre la miel tratar para las infecciones del tracto respiratorio superior y la tos parece ser realmente baja. Eso significa que solo podemos decir realmente que aún no estamos seguros de si la miel ayuda, porque no hemos respondido correctamente a la pregunta", dijo Gideon Meyerowitz-Katz, el epidemiólogo de la Universidad de Wollongong en Australia, que no participó en la investigación a la portada ScienceAlert.

Fuente: RT.