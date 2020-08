Se "filtra"audio de nueva respuesta de Mozart; resalta figura de Palin en el

Santo Domingo.-Faltando pocas horas para que el exponente de música urbana Mozart la Para lance el tema con el que le responderá a su adversario Lápiz Conciente, por el sencillo “El descanso eterno”, se filtró un verso de lo que marca la continuación de la tiradera que han protagonizado ambos cantantes.

En los 40 segundos del tema se puede escuchar a “el dolor del género” advirtiéndole a “el papá del rap” que con ese sencillo “le llegó su Navidad”.

“Yo mencioné a Palin, pero en realidad no dije na’, pero ahora bajé picante, sálvese quien pueda, te voy a dar con to’ y Palin y los dos dientes que le quedan”, rezan los primeros segundos del tema, donde además indica, que le va a doler.

En un story, el intérprete de “Pa gozar”, “Bye bye” y “Lento” colgó en Instagram, dijo que el audio fue filtrado.

“1. Esa no es la pista. 2) Ahí no sale el coro. 3) No está la mezcla 4) Le faltan versos. Así que esperen la original con todo y video hoy”, indica la publicación.

Recordemos, que Lápiz, le tiró fuerte a Mozart en su última respuesta, donde sacó a flote todos los sin sabores de su vida privada luego de que el artista oriundo de El Almirante citara a la abuela del rapero de Los Mina en su tema “Golpe de Estado”.