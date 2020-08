Azua, RD.- Miguel Ángel Aguilar, quien se desempeñaba como gerente de la Mancomunidad Compostela de Azua, incorporada a una entidad que agrupa varios ayuntamientos de la provincia en procura del buen uso de los desechos sólidos, denuncia que ha sido suspendido del cargo por las autoridades del ayuntamiento sin justificación.

Cuenta Miguel, que esa decisión de que él no siga como gerente de ese organismo sin fines de lucro no es legal, ya que su cancelación debe ser probada mediante una asamblea, no con un simple papel notarial proveniente de la alcaldía del municipio cabecera.

Dijo también que la mayoría de las maquinarias, son propiedad de Mancón, un organismo independiente, y no de este ayuntamiento como lo consideran algunos políticos.

Mencionó que no solo lo cancelaron de Mancón, sino que han buscado mil maneras de que el contrato que tiene con La Liga Municipal Dominicana, no tenga validez.