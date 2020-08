Santo Domingo, RD.- Este viernes el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, rindió cuentas de su gestión.

En su alocución indicó que nunca le falló al pueblo dominicano.

“Nunca fallé, no le he fallado al pueblo, le he cumplido a la Constitución de la República, nunca cambié mi número de teléfono que sigue siendo el mismo desde antes de ser procurador", expresó Rodríguez.

Indicó que nunca utilizó "el poder de este cargo para hacer daños o perseguir; siempre he actuado conforme a la ley".