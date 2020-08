Presidente Medina “Hemos transformado a la República Dominicana”

Neiba, RD.- El presidente de la República, Danilo Medina, expresó durante un discurso en Neiba, provincia Bahoruco, que transformó la República Dominicana, trabajando sector por sector.

Danilo Medina dijo también que elevó las condiciones de vida de las personas, creando en promedio 125 mil empleos por año”. “Yo prometí que íbamos a crear 100 mil empleos por año. En promedio, hasta el 27 de febrero, estábamos creando 125 mil empleos por año”.

Aseguró que en el 2013 seleccionó la mayoría de los hospitales de la República Dominicana para transformarlos, pero entre esos hospitales, hubo cuatro o cinco que no soportaban ser reconstruidos por lo que fue necesario hacer hospitales nuevos, comenzando de cero, y por eso han tardado en ser entregados.

Durante el acto de inauguración del Hospital Provincial San Bartolomé de Neiba este jueves, Medina les recordó su promesa de no irse de la presidencia sin entregar un hospital moderno a los munícipes y a la provincia de Bahoruco.

Sobre sus promesas para el sistema educativo expresó que 500 escuelas están en construcción, un total de 11 mil nuevas aulas, las que totalizan 36 mil las entregadas, es decir, ocho mil aulas por encima de las 28 mil que prometió en la campaña electoral del 2012.

“He cumplido mi palabra. El país está sembrado de escuelas en todo el territorio. Les prometí que iba a construir 28 mil aulas, y ya he entregado 25 mil”.

Agregó: “Recuerdo que dije muchas veces, que las personas que por vanidad no quisieran ir a un hospital o a una escuela pública, lo hicieran, pero no porque es Estado dominicano no le brindará la oportunidad de un servicio de calidad a nivel superior”.