Dan el alta médica a paciente recuperado de COVID-19 en Centro Medico Dominico Cubano

Primero que todo quiero darle GRACIAS A DIOS por salvarle la vida y sanar de las garras del COVID a nuestro querido Pedro❤️🙏🏻 Por el cual ustedes FAMILIA MARISQUERA oraron tanto sin conocerlo, no voy a tener forma de como pagarles por tan bonito gesto, quiero que sepan que aparte de ser mis clientes son mis amigos y los amo, DIOS LES PAGUE 🙏🏻 por otra parte quiero dar las gracias al excelente equipo de trabajo que tiene la clínica @cmdominicocubano @drmoore85 @luisfranco03 y @neumomanzur EXCELENTES PROFESIONALES, ME QUITO EL SOMBRERO ANTE UDS POR EL TRABAJAZO QUE HICIERON ANTE UN PACIENTE QUE LLEGÓ CON UN 25% DE PROBABILIDADES DE VIDA Y GRACIAS A DIOS Y A SU LABOR TAN HUMANITARIA ME LO SALVARON. DIOS LES BENDIGA SIEMPRE❤️🙏🏻 mi corazón rebosa de gratitud y de infinito amor. GRACIAS PAPÁ DIOS 🙌🏻🙏🏻 que toda la gloria sea para ti.