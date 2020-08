“Lilith en CDN” celebra su segundo aniversario

View this post on Instagram

Esta noche celebramos nuestro segundo aniversario al aire! Ahora zoomeando! Ha sido un largo y ameno recorrido, lleno de gente linda, capacitada y buena que nos acompaña...Demasiado agradecidos! #Laformulaantinovelas ha ido evolucionando y asumiendo su propia personalidad, resultando en una formula “alternativa” que busca conectar con un público sediento de perspectivas confiables y motivación para seguir adelante en la vida. En @lilithencdn tratamos desde economia, mercadeo, publicidad, negocios, coaching, filosofía, y liderazgo, hasta psicología, medioambiente (que es nuestra causa social), salud y nutrición, y unos cuantos tópicos más que se me escapan ahora... Gracias a mi esposo, partner in crime y productor #JoseAntonioMolinaEspaillat por apoyarme y guiarme. Te super amo y soy muy privilegiada. Y gracias a la gente que ha creido en nosotros!...lo que somos, lo que hemos conseguido, se debe a nuestros colaboradores (amigos fieles), y por supuesto a nuestros distinguidos invitados. A nuestros socios Gracias! Ha sido y es nuestra casa, la familia @cdn37 a quienes amamos... es literalmente imprescindible, el trabajo del equipo del canal, que son ya familia. @albafamilia @sujeyalvarado8 y todos, muchisimas gracias!!! Y lo mas importante de todo!!! Estamos más que agradecidos de nuestros aliados y patrocinadores, sin ustedes no hay oxigeno! 😎 Gracias del alma! y por supuesto a los verdaderos protagonistas de nuestro espacio NUESTRA AMADA AUDIENCIA. Graciasssss!!! Happy birthday to us! Y con Dios delante, que sean muchos aniversarios más ! Amen!!! Sintonicen esta noche a las 8PM!!! #zoomparty