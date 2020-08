Video: La desesperación de tres niños al presenciar la explosión en Beirut

View this post on Instagram

Captado por una cámara de seguridad quedó el momento de desesperación, miedo e incertidumbre que vivieron tres niños al presenciar desde una ventana la explosión de este martes en Beirut, capital de Líbano. . . El video evidencia que los infantiles no entendían lo que pasaba. Al principio se impresionaron “al ver algo a lo lejos”, desde el cristal, pero luego recibieron el impacto. . . Los menores estaban acompañados de una mujer quien los llevó a un lugar más seguro. . . La explosión lleva 113 víctimas mortales y más de 4.000 heridos, mientras que decenas de personas siguen desaparecidas veinticuatro horas después. Este video fue compartido en la cuenta de @mascercard. . . Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana