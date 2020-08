Yubelkis Peralta: “Nadie sabe qué otros proyectos puedan venir”

No descarta la posibilidad de volver a trabajar para Telemicro

Santo Domingo, RD.- La noticia de que Jenny Blanco, Sandra Berrocal, Dannelis Veras y Yubelkis Peralta fueron canceladas de Telemicro corrió como pólvora este lunes.

Yubelkis confirmó el dato a nuestro editor de espectáculo, Samir Saba, a través de una nota de voz en la que, entre otras cosas, no descarta la posibilidad de volver a trabajar alguna vez para Telemicro.

“Hoy finalizamos nuestro contrato con Telemicro. Ya no estaremos trabajando para la empresa, pero nadie sabe más adelante qué otros proyectos vengan en el mismo canal o en otro lado”, dijo.

De esta manera, la comunicadora y empresaria da a entender que sale del canal 5 en buenos términos.

De momento, no tiene proyectos concretos en los medios de comunicación tradicionales, pero responsabilidades no le faltan: “Por ahora estoy enfocada en mi canal de Youtube, donde he encontrado ese nicho que tanto me ha gustado, en mis redes sociales y, por supuesto, en mis negocios”.

Se recuerda que Yubelkis es propietaria del salón de belleza Blue.

Ella y más demás “chicas extremas” que recibieron su carta de cancelación, permanecían suspendidas de sus funciones desde que empezó la cuarentena por el Covid-19.

Por: Samir Saba