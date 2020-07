Una doctora trabaja en bikini tras un estudio que considera "no profesionales" a los médicos que publican fotos en traje de baño

"Las mujeres médico pueden ponerse lo que quieran", escribió la doctora Candice Mythe, en solidaridad con colegas suyos que han sido criticados por su supuesto "comportamiento inadecuado" en las redes sociales.

Сandice Myhre, una doctora que trabaja en Kahaleo (Hawái, EE.UU.) compartió fotografías en las que se la ve en bikini mientras atiende a un paciente de emergencia. Su propósito: sentar un precedente en contra de un reciente estudio que ella tacha de sexista y el cual califica de "no profesionales" a los cirujanos vasculares que comparten en sus redes sociales contenido con "vestimenta inapropiada".

"Las mujeres médico pueden ponerse lo que quieran", escribió Myhre en Instagram y Twitter, como parte de un extenso mensaje en el que se solidarizó con colegas suyos que han sido criticados por su supuesto "comportamiento inadecuado".

...sedate you, put a chest tube in your 5 rib fractured hemopneumothorax & fly you by jet to a specialty hospital in another country....all in my you guessed it 👙

I am an Emergency Medicine Physician standing in solidarity with female vascular surgeons today. #MedBikini pic.twitter.com/iG8ZMM0eLm — Candice Myhre (@DrCandyM) July 27, 2020

El artículo en cuestión, que saldrá publicado en la próxima edición de la revista Journal of Vascular Surgery, concluye que la mitad de los recién graduados en cirugía vascular —y de los que están a punto de graduarse— tienen perfiles en Internet con "contenido no profesional" que puede afectar su reputación dentro de su esfera de trabajo. Dentro de esta categoría, los investigadores incluyeron imágenes en ropa interior, "provocativos disfraces de 'Halloween'" y "provocativas poses en bikini o traje de baño", así como fotografías consumiendo alcohol y "controvertidos comentarios políticos y religiosos". Vale aclarar que el análisis científico no habla específicamente de las mujeres médico.

Dr Bikini👙will save your life in the middle of the ocean when you get hit by a boat. I will take you out of the ocean on a surfboard turned into a backboard, tie off your exsanguinating wound with my rash guard, take you to my under equipped urgent care, stabilize you in 1... pic.twitter.com/XlcKy2VU0q — Candice Myhre (@DrCandyM) July 27, 2020

La emergencióloga tilda de "ridículo" el estudio y asegura que un "bikini, vestido o uniforme" no cambia lo bueno que sea un trabajador de la salud: "Podemos ponernos lo que queramos en nuestro tiempo libre, y aun así salvar una vida". Myhre aprovechó además para invitar a otras colegas a rechazar el sexismo, que ella considera está "vivo" en la medicina, a través del 'hashtag' #medbikini, compartiendo instantáneas en bikini o traje de baño.

It breaks my heart, but this just shows a peak behind the curtain at how behind and backwards the culture in medicine is. Here's a picture of me after finishing my leading Research Thesis on Emergency Vehicle Trauma. Doctors are people too #MedBikini pic.twitter.com/A4zrSYEFNo — Emily Casey (@emilyscasey) July 24, 2020

Usar bikini no demerita mi calidad de médico y MENOS de mujer#MedBikini #Retract #WomenInMedicine https://t.co/M1YzeeVKEs pic.twitter.com/iKXzweyl2r — Dra.Fernanda Gómez 👩🏻‍⚕️ (@fernanda_peg) July 27, 2020

Tengo una vida fuera de la bata y usar bikini no demerita mi calidad como médico y persona. #MedBikini #WomanInMedicine #Solidarity #retract pic.twitter.com/iAeMsFCI6K — Giovannita Partida (@Gio_partida) July 27, 2020

La iniciativa generó gran acogida dentro de la comunidad médica. Ariela Rozenek, residente de obstetricia, escribió sobre el doble rasero que se vive y compartió un estudio sobre la discriminación de género que enfrentan los cirujanos. Asimismo, Mudit Chowdhary, jefe de residentes de oncología radioterápica de la Universidad Rush de Chicago (EE.UU.), calificó el estudio de "perturbador" e instó a sus pares a respaldar a las mujeres. "Están avergonzando a nuestras colegas médicas por ponerse bikini", dijo.