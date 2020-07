Video | Autora de foto publicada en revista Vogue: "Estoy intentando salvar la Bahía de Samaná"

Expresa sus "disculpas más sinceras" a los que entienden que con la misma "buscaba herir su propia tierra"

Santo Domingo, RD.- "Esta foto no ha hecho daño al país, sino al ego de algunas personas o simplemente a la industria del plástico, yo estoy intentando salvar la Bahía de Samaná”, respondió la artista ambientalista y activista Carmen Danae, tras la ola de comentarios negativos que ha recibido por la fotografía de su autoría que muestra gran cúmulo de basura en Bahía de Samaná, publicada en la revista británica Vogue.

"Estoy buscando que podamos unirnos todos para que salvemos la Bahía de Samaná, estoy buscando una manera de que juntos podamos limpiar nuestros ríos, manglares y playas", señaló al expresar sus “disculpas más sinceras” a todos aquellos que entienden que con la misma buscaba “herir su propia tierra”.

Sobre el tema:

Aunque aclaró que "las personas que están heridas es por un problema de ego que evidencia que no quieren al país y que sólo buscan mostrar una imagen que no es la real".

E instó a salvar esa zona de la costa en el Atlántico que “está siendo depredada por deforestación, contaminación del plástico y agroquímica”.

"Una imagen habla más que mil palabras y las reacciones lo confirman (…) el arte debe provocar y estamos en un momento crítico como humanidad y debemos abrir los ojos para no permitir que el plástico termine de ahogar a nuestros manglares; ecosistema que están desapareciendo a nivel mundial”

Al ser entrevistada por la comunicadora Lilith Lebron, Danae dijo que no se hubiera sentido bien enviando solo las bellezas de la República Dominicana, por lo que envió una imagen de la realidad que “estamos viviendo en el país”.

“No podemos quedarnos cegados ni atascados en la controversia, dijo que es momento de reinventar la relación con la naturaleza y hacer que el nuevo gobierno traiga un buen plan” e insiste en la necesidad de prestar atención a la realidad que afecta a la Bahía de Samaná

Ante la ola de críticas que ha desatado la fotografía subrayó “no estoy aquí para ser querida, ni para que la gente me esté alagando, no me importa nada de eso (…) lo que quiero es que nos pongamos las pilas para concientizar al país”.

Y llamó a todas a las personas que le han criticado a que se den cita en el Bajo Yuna “para limpiar, resolver el problema y se concientice a la población para que lancen desechos sólidos y se haga presión al gobierno para que prohíba el plástico de un sólo uso”.

VEA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUI: