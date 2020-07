Santo Domingo, RD.- El destacado pelotero dominicano y dirigente deportivo Mendy López fue elegido al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano, el honor más alto para un atleta criollo en el país.

El infielder/utility manifestó que la información fue dada en un chat al cual el pertenece pero que era oficial. Dijo “William, no. No me han llamado, de hecho, me di cuenta porque la noticia llegó a un chat que tenemos en el equipo de los Gigantes del Cibao los que trabajamos en la gerencia”.

López ha jugado para muchos equipos en el béisbol profesional, incluyendo en los Estados Unidos, Corea del Sur, México y la República Dominicana, además perteneció al equipo Rieleros de Aguascalientes en la Liga Mexicana.

Con una gran trayectoria como jugador, Mendy será exaltado el domingo 15 de noviembre del 2020, eso si el COVID-19 lo permite.

De su lado, el Consejo Directivo de las Águilas Cibaeñas mostró hoy su regocijo por la escogencia del ex toletero Mendy López al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

“Mendy tiene una relevante e impactante carrera beisbolera con las Águilas que se dilató 13 temporadas, en las que fue parte de cuatro equipos campeones “, declaró Quilvio Hernández Casanova, presidente del Consejo Aguilucho.

Hernández felicitó a López por su elección, extendiéndole un abrazo caluroso de la familia aguilucha, al tiempo de destacar su entrega al equipo amarillo, y el espíritu deportivo y liderazgo que aportó a la franquicia.