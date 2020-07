VIDEO: El instante en que un rayo impacta varias veces en la Estatua de la Libertad

Un espectacular video muestra el momento en el que un rayo impacta varias veces en la Estatua de la Libertad, símbolo del país y del sueño americano, durante una fuerte tormenta eléctrica que se registró esta semana en Nueva York.

"El mejor video de mi vida", comentó en Twitter el autor de la grabación, que acumula ya más de 134.000 'me gusta' y alrededor de 42.000 'retuits'.

The best video I ever captured. #NewYork #WeatherChannel #NYC pic.twitter.com/cOBqTqJ9LO

— Mikey Cee (@_Mikey_Cee) July 22, 2020