Mira cómo reacciona excandidato a diputado al no permitírsele entrada a proceso validación de votos nulos

View this post on Instagram

Así reaccionó el excandidato a diputado del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por la circunscripción 3 de Santo Domingo, Claudio Caamaño Vélez, cuando le negaron el acceso a la Junta Electoral de Santo Domingo Este, donde acudió con la intención de participar en el proceso de validación de votos nulos. Caamaño acudió a esa sede el jueves tras una sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) que atendiendo su denuncia ordenaba la revisión de 6,700 votos anulados en las 3 circunscripciones de la provincia Santo Domingo. Esto debía hacerse en presencia de los delegados de los partidos y de los candidatos a diputados. Sin embargo, en un posible acto de desesperación Caamaño saltó una verja y lanzó algunas palabras descompuestas a los miembros de la seguridad que intentaron impedirle la entrada.