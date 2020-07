Sigue suspendido teniente caucásico por insulto racial a morena dominicana en Massachusetts

Insinuó que estaba robando correspondencias de un buzón de correos en una vivienda

NUEVA YORK._ Un teniente caucásico (blanco) fuera de servicio sigue suspendido con disfrute de sueldo con una “licencia administrativa” desde comienzos de junio por insultar racialmente a la exhuberante morena dominicana Gabby Batista de 19 años de edad, a la que insinuó que estaba robando correspondencias de un buzón de correos en una vivienda de la calle Beacon, donde ella vive en el poblado Andover en Massachusetts.

El incidente que fue grabado por Batista, que estaba acompañada de una amiga, se hizo viral en las redes sociales y la dominicana concitó el apoyo de miles de usuarios que reaccionaron airados contra el teniente, no identificado por el insulto.

Antes de esa escena, el oficial de bomberos siguió a las mujeres que iban en el vehículo de Batista, hasta que llegaron a la casa, frente a la cual el hombre se detuvo a bordo de una camioneta negra tipo SUV Chevy Tahoe, con placa de Massachusetts US 228X.

Batista, le preguntó al teniente que si podía ayudarlo en algo a lo que él respondió que “¿estabas cogiendo correos del buzón de esa casa?”, sin saber que ella vive en la residencia.

Cuando la dominicana le replicó que “eso, no te incumbe”, el bombero volvió a decirle que “solo me estaba asegurando de que no estabas robando el correo”.

En medio de la denuncia de Batista en las redes sociales y cuando las protestas por la muerte de George Floyd comenzaban a amainar en Massachusetts, la policía de Andover, respondió en su cuenta de twitter a la dominicana que podía seguir tomando su correo en paz y que se comunicara con la uniformada o la oficina del Gobernador de ese estado.

Batista, dijo que si ella no hubiera sido una mujer morena sino blanca, el teniente no la hubiera etiquetado como una ladrona.

El periódico local de Lawrence Eagle Tribune dijo ayer miércoles que desde el día del incidente ha solicitado el nombre del teniente, pero el Departamento de Fuegos y Rescate no ha respondido todavía a la petición.

"Estamos trabajando para lograr una solución con los residentes", dijo Andrew Flanagan, administrador de la ciudad de Andover al periódico. "Voy a liberar más información en ese momento".

Flanagan dijo que está ocultando el nombre porque es un asunto de personal con una investigación en curso, y que el teniente de bomberos no está activo actualmente.

Dijo que Batista, no ha presentado formalmente una denuncia en la policía pero que después de ver el video, el mismo Flanagan colocó al teniente en licencia administrativa pagada.

Batista le dijo al periódico en el momento del incidente, que fue a recoger su correo a su residencia en Andover antes de salir con una amiga el 2 de junio. Después de hacerlo, dijo, un hombre blanco conduciendo un Chevy Tahoe color negro comenzó a seguirlas.

Batista dijo que le aclaró al teniente que vivía allí. Luego, ella y su amiga regresaron a la casa y el hombre las siguió, incluso conduciendo hasta la entrada donde lo grabó la cámara.

El video acumuló en los primeros días de subido 29,600 vistas en Twitter.

En un comunicado conjunto, el Flanagan y el jefe de los bomberos Michael Mansfield, dijeron creer que el teniente es el hombre blanco en el video tomado por Batista.

En ese momento, el teniente, que es identificado por consejo de un asesor laboral, estaba fuera de servicio y conducía su vehículo personal, según el comunicado.

"Esta es una situación extremadamente preocupante, una que exige una investigación completa de los hechos", dijo Flanagan.

Debido a la naturaleza delicada de la situación, la ciudad consultó con su asesor laboral y contrató a un investigador independiente para investigar los hechos y realizar una revisión holística del asunto, según el comunicado.

Según los términos del acuerdo de negociación colectiva el teniente está en licencia administrativa indefinida y pagada.

"Si yo fuera una mujer blanca que estaba haciendo eso, entonces no se habrían hecho preguntas", recalcó Batista.

Por: Miguel Cruz Tejada