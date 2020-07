Madre narra penurias vividas con su hijo previo a su deceso por falta de atención en centros médicos de Santiago

Según narra la señora buscaron cupo en todas las clínicas de Santiago

Santiago.- La madre de José Antonio Rodríguez “Geurys”, narra la situación penosa que vivieron tras negarle atención médica a su hijo en clínicas y hospitales de Santiago; el caso ha generado impotencia en la localidad debido a que en la misma clínica donde se le negó cama al joven Rodríguez, admitieron sin inconvenientes al alcalde de Santiago Abel Martinez.

Según narra la señora buscaron cupo en todas las clínicas de Santiago, Licey, Moca y la Vega, sin encontrar disponibilidad de camas en ninguna, por lo que tuvieron que retornar al hospital periférico de Cienfuegos donde el personal médico hizo lo humanamente posible por su hijo.

Su cuadro de Covid-19 en medio de la búsqueda fue empeorando hasta el fallecimiento, "estamos conscientes que si hubiéramos encontrado alguien que por lo menos estabilizara a Geurys, estaría vivo, pero solo nos decían no hay cupo no podemos hacer nada, busquen en otro lado".

La denuncia fue realizada por el comunicador y abogado Dixon Rojas y generó reacciones arbitrarías en su contra por parte de “bocinas” que responden a nombre del alcalde, quienes utilizaron un vocabulario despectivo contra el comunicador.

"Con este video sustento la denuncia que realizáramos, que no fue contra el alcalde Martínez si no contra el rebote de pacientes en clínicas y hospitales de Santiago, pero por lo visto la intolerancia imperó en ellos e intentaron desmoralizarnos, solo por procurar que no vuelva a ocurrirle eso a otros ciudadanos", expresó el comunicador Dixon Rojas.

Rojas aseguró, "Junto a la familia hemos decidido realizar la demanda contra la clínica, donde Rodríguez estaba siendo tratado, quienes deberán probar que no tenían condiciones para recibir dicho paciente".