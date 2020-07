Madre clama por ayuda para su bebe quien necesita un transplante de hígado para poder vivir

Narra que se ha dirigido a diversas instituciones sin recibir ayuda

Santo Domingo.-Una Joven identificada como Gisel Torres clama por ayuda para su bebe, un niño de aproximadamente un año de edad que nació con una enfermedad congénita llamada atresia de las vías biliares, condición que daña paulatinamente el hígado del infante.

La madre explica que la bilis que debe salir del cuerpo del niño en forma de materia fecal, no sale del mismo, lo que provoca que el cuerpo enferme sin poder deshacerse de la materia procesada que ya no necesita y por tanto deteriore el Higado del mismo.

El niño necesita con carácter de urgencia un transplante de hígado que cuesta unos 120 mil dólares en el Hospital Austral de Argentina; la madre narra que también debe costear los vastos medicamentos que conllevan los tratamientos paliativos de su hijo que de igual forma son costosos.

Torres narra visiblemente compungida, "he ido a la vicepresidencia, al Gobierno, la primera dama, Plan Social, he ido a Educación, he pedido ayuda en todos los ministerios habidos y por haber, me he dirigido al presidente, ya no se que hacer, no quiero perder a mi bebe y estamos contra el reloj".

Si deseas ayudar a Franklin Raziel Hernández a seguir disfrutando del regalo de la vida, puedes hacerlo a través del número de cuenta 08791710040 del Banco BHD León, a nombre de Gissel Torres, madre del infante, o comunicarte con ella al número telefónico 8295619468.