View this post on Instagram

Desde tempranas horas de la mañana de este sábado el presidente electo, Luis Abinader, estuvo reunido con la comisión de transición en el Hotel Hodelpa Nicolás de Ovando, en la Zona Colonial. . . Entre los principales temas a tratar fueron salud, educación y economía. . . Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana