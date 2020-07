Barcelona vence 1-0 al Espanyol y continúa en la pelea por LaLiga

View this post on Instagram

Gol de @luissuarez9. El @fcbarcelona vence 1-0 al @rcdespanyol en el #derbycatalan. El #barça se coloca a un punto del @realmadrid en espera del juego del viernes del equipo #Merengue. Los #pericos descienden de manera oficial a #segunda #división por primera vez en 26 años. #laliga #messi #realmadrid #soccer #futbol #a #barcelona #espanyol #fifa #cr #fcbarcelona #halamadrid #spain #luissuarez #leomessi #cristianoronaldo #barca #madrid #ligue #cristiano #laligasantander