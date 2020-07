JK Rowling recibe "amenazas de muerte y violación" por su postura en el tema transgénero, pero vuelve a reiterarla

Las críticas llovieron luego de que la escritora criticara un artículo de opinión cuyo titular contenía la frase "personas que menstrúan" en referencia a las mujeres Reino Unido.-Las amplias críticas respecto a las opiniones sobre el sexo y el género expresadas por la escritora británica JK Rowling se han convertido en "amenazas de muerte y violación", pero la autora de la saga de Harry Potter ha defendido y explicado este domingo su postura en una nueva serie de tuits. "Hice caso omiso de los tuits falsos que me atribuyeron y que fueron retuiteados ampliamente. Hice caso omiso del porno tuiteado a los niños en un hilo sobre su arte. Hice caso omiso de las amenazas de muerte y violación. No voy a pasar por alto esto", afirmó Rowling en respuesta a un tuit, donde la acusan de llamar "perezosos" a las personas que toman medicación para la salud mental. Puedes leer: Winona Ryder perdió un papel en una película por parecer "demasiado judía"

I've ignored fake tweets attributed to me and RTed widely. I've ignored porn tweeted at children on a thread about their art. I've ignored death and rape threats. I'm not going to ignore this. 1/11 pic.twitter.com/hfSaGR2UVa — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 5, 2020

"La transición: la respuesta para unos y para otros no"

En un hilo de 11 partes, la famosa escritora tachó esta publicación de una "mentira" sobre ella, revelando que ella misma había confiado en medicamentos para la salud mental, ya que "había tomado antidepresivos en el pasado" y la ayudaron. Lo que a ella le preocupa —al igual que a "muchos profesionales de la salud"— es que "los jóvenes que luchan por su salud mental están siendo desviados hacia las hormonas y la cirugía cuando esto puede no ser lo mejor para ellos".

"Muchos, incluida yo misma, creemos que estamos viendo un nuevo tipo de terapia de conversión para jóvenes homosexuales, que se encuentran en un camino de medicalización de por vida que puede resultar en la pérdida de su fertilidad y/o función sexual completa", señaló.

PS I've just realised you can't see Sophie's/@Manaxium's tweet in the screenshot above, so you can't see how cynically @TrinerScot has misrepresented her. pic.twitter.com/WnV5cyrQGy — J.K. Rowling (@jk_rowling) July 5, 2020

"Como he dicho muchas veces, la transición puede ser la respuesta para algunos, y para otros no lo es: lo atestiguan las cuentas de detransicionadores", añadió la escritora al acompañar su punto de vista con una serie de enlaces a las cuentas de las personas que terminaron lamentando su transición de género, artículos y documentales que respaldan sus afirmaciones.

Avalancha de críticas

Las críticas llovieron por primera vez a principios de junio, después de que JK Rowling criticara un artículo de opinión cuyo titular contenía la frase "personas que menstrúan" en referencia a mujeres. "Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, la realidad vivida de las mujeres en todo el mundo se borra. Conozco a personas trans y las quiero, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas para discutir sus vidas de forma significativa", escribió Rowling, agregando que "decir la verdad no es odio".