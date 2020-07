Wellington Castillo primer dominicano en no optar por ir a la temporada MLB 2020

View this post on Instagram

El receptor veterano Welington Castillo (@welligntoncastillo) ha optado por no participar en la temporada 2020 Castillo firmó un contrato de ligas menores con los @nationals en enero y fue anunciado originalmente como parte del grupo de 60 jugadores del equipo. Con Castillo renunciando a la temporada, no se le pagará ni acumulará tiempo de servicio. Ahora Castillo es el primer dominicano y tercer miembro de la organización de los Nacionales en sentarse en la temporada 2020, uniéndose al primera base Ryan Zimmerman y al derecho Joe Ross.