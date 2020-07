Muere Lilián de la Concha, primera esposa del ex presidente Vicente Fox

Estaba muy optimista frente a la vida

Lilián de la Concha Estrada, primera esposa del ex presidente, Vicente Fox Quesada, falleció el 30 de junio, de acuerdo con el periodista Alberto Tavira en Cuna de Grillos; aparentemente le habría confesado que estaba muy enferma.

A principios de febrero de 2020 me contacté con Lilián de la Concha. Me contó que estaba enferma. Estaba muy optimista frente a la vida. No logramos vernos en un par de ocasiones. Luego la pandemia. Ahora su doloroso deceso que me confirman desde el Racho San Cristóbal, Gto.

Horas más tarde su hija, Ana Cristina Fox, confirmó la noticia con sus respuestas y agradecimientos a los usuarios de Twitter que escribieron sus condolencias para la familia. “Gracias Gaby. Así es, por lo menos ya no siente más dolor”, escribió a la usuaria @pinagaby.

De la Concha estuvo casada con el ex mandatario mexicano por 20 años y concretaron su divorcio antes de que Fox ganara las elecciones presidenciales en uno de los hechos electorales históricos por la primera alternancia en el poder desde 1929.

El matrimonio adoptó cuatro hijos: Ana Cristina, Vicente, Paulina y Rodrigo. La separación sucedió en la campaña de Fox para la gobernatura de Guanajuato (1995-1999), pues inició una relación con su vocera, Martha Sahagún de Fox, con quien se casó en 2001.

Lilián se mantuvo soltera, pero se le relacionó sentimentalmente con el abogado y empresario Marco Antonio Delgado Licón, de acuerdo con el portal Animal Político.

Tanto De la Concha como Delgado fueron involucrados en un caso de lavado de 500 millones de dólares que presuntamente provenían del crimen organizo, específicamente del narcotráfico, entre 2007 y 2008, según Proceso.

Las investigaciones iniciaron cuando agentes de la Policía Estatal de Atlanta, Georgia, decomisaron un millón de dólares con destino a Ciudad Juárez, en el estado mexicano de Chihuahua.

El dinero, aseguraban en las investigaciones, pertenecía al Cártel del Milenio, organización que operaba en Colima y entonces vinculada con el Cártel de Sinaloa.

Marco Antonio Delgado fue detenido en un restaurante de El Paso, Texas, por agentes del Departamento de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). declarado culpablede asociación ilícita por lavado de dinero por cerca de 500 millones de dólares.

Lilián pasó de ser investigada a ser “co conspiradora”, pues supuestamente se habría reunido con Delgado en la Ciudad de México para conversar sobre el tema del lavado de dinero, donde se acordó que él recibiría el 5% de la operación, de acuerdo con la agencia AP.

Sin embargo, el abogado defensor de Delgado, Ray Velarde, aclaró que las reuniones fueron para consultar al acusado sobre sus conocimientos en materia de energía y legislación internacional.

Vicente Fox Quesada inició un trámite ante un Tribunal de la Sacra Rota de Roma para que desde el Vaticano se anulara su matrimonio religioso, mismo que fue aprovado el 11 de junio de 2007.

El fallo de la Rota romana se dio una semana después de la reunión que el Papa Benedicto XVI sostuvo con el entonces presidente Felipe Calderón en el Vaticano, de acuerdo con el semanario Proceso.

Lilián aseguró, según el medio de comunicación mexicano, que dicha decisión era una farsa, pues Juan Pablo II se oponía definitivamente al proceso de anulación. De hecho, aseguró que un abogado desde el Vaticano se comunicó con ella para decirle que estaría pendiente del caso.

Incluso reveló que el cardenal mexicano Norberto Rivera Carrera, entonces arzobispo primado de México, le comunició que no había causales para anular el matrimonio.

