JCE Florida: “Quienes no estén empadronados absténganse en acudir Colegios Electorales”

Miami, Florida. – La Junta Central Electoral en Miami aseguró tener "listo" el montaje de las Elecciones Presidenciales y Congresuales de República Dominicana este domingo, “aún dentro de las dificultades por la pandemia del COVID”, advirtiendo, además "a quienes no estén registrados en el Padrón Electoral, no acudir a los Colegios Electorales, ya que no se les permitirá su acceso a los mismos",.

Por primera vez en unas elecciones Presidenciales de República Dominicana en la Florida, un total de 37 Observadores Internacionales, entre ellos, congresistas, cónsules de varios países, alcaldes, concejales y hasta el Embajador ante la OEA, Carlos Trujillo, estarán presentes como observadores internacionales durante los comicios.

La Junta Central Electoral, exhortó a los ciudadanos “chequearse en Verifícate de la JCE y los que se encuentren inscritos en el padrón acudan, masivamente con su máscara protectora a ejercer su derecho” En Miami y Broward se espera alrededor de un total de 23,000 electores para el sufragio, conforme indican.

“Hemos hecho todo el esfuerzo humanamente posible, con la ayuda de autoridades dominicanas residentes en este Estado de La Florida, como lo es nuestra Concejal Digna Cabral, y de nuestro presidente de la OCLEE, Félix Suriel, quien se ha encargado de toda la logística de dicho evento, junto a los demás miembros”, señala Nircy Vásquez, directora de la JCE y OPREE en Miami.

“A esos efectos hemos asumido la responsabilidad que corresponde, tomando las medidas sanitarias de lugar para proteger la salud y la vida de los participantes y la ciudadanía en general, de acuerdo con el protocolo establecido por las autoridades locales, respetando siempre las normativas estadounidenses que con tanta gentileza y desprendimiento han cooperado con nosotros, como vecinos aliados en el hemisferio”, subraya.

“Se esperan a unos 23,000 electores en los recintos que han sido habilitados anexo al Hotel Double Tree, localizado en el 711 NW 72 Ave., Miami FL 33126 y el otro en Broward en el 1400 N 46 Ave., Hollywood Florida 33021”, según refieren.

Auge de la pandemia

Mientras que algunas medidas adicionales se han tomado tanto en el condado de Broward como en Miami Dade debido a los casos positivos del COVID-19 en Florida, los que continúan en aumento a pesar del esfuerzo de las autoridades. Este jueves ascienden a unos 166,033 en todo el Estado. El uso de las mascarillas es obligatorio en ambos condados y mantener el distanciamiento social también.

De estos casos positivos, Broward tiene un total de 16,784 y el Condado de Miami Dade, unos 39,714. A todo ello, las autoridades garantizan la observación de bioseguridad de los electores, si éstos cumplen con los requerimientos en este sentido.

Observadores Internacionales en Miami