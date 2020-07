Diosdado Cabello acusa al embajador de España en Caracas de "conspirar contra el país"

Manifestó que en la sede diplomática se realizó una reunión donde participaron representantes de varios países junto al político opositor Leopoldo López

Venezuela.- El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, afirmó que el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, usa la sede diplomática para "conspirar contra el país".

Cabello hizo esta afirmación en su programa semanal 'Con el mazo dando' al referirse a una supuesta reunión que habría tenido lugar en la Embajada española, donde se encuentra en calidad del huésped el político opositor Leopoldo López, luego de que fuera sacado ilegalmente de su arresto domiciliario por el diputado opositor Juan Guaidó, en un intento fallido de golpe de estado el 30 de abril de 2019.

El también vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) agregó que al encuentro asistieron representantes de países como México, Chile, Argentina, España, Portugal, Holanda, Polonia y Líbano. Además de integrantes de organizaciones como el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Santa Sede y la Cruz Roja. "Fueron hoy (el miércoles), no me digan no, porque les voy a sacar las fotos para que les quede claro", dijo.

"Un mal huésped"

El dirigente venezolano calificó al embajador español como "un mal huésped" que tiene "un huésped peor", con referencia a López, quien, según el Gobierno venezolano, fue una pieza clave en el sofocado intento de invasión por vía marítima para derrocar a Nicolás Maduro, que se denominó Operación Gedeón.

Previamente, en una alocución, el mandatario venezolano había advertido que su país se reservaba las acciones diplomáticas sobre el embajador de España en Caracas "por su participación en la incursión armada de Macuto", al referirse al operativo en el que también habrían participado autoridades de Colombia y EE.UU. para sacarlo del poder.

Las tensiones entre Caracas y los gobiernos que apoyan al autoproclamado Guaidó se han incrementado desde la semana pasada, cuando Maduro dio un plazo de 72 horas para que la embajadora de la Unión Europea (UE) en Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa, abandonara el país, luego de que el bloque europeo sancionara a 11 funcionarios venezolanos tras el anuncio de la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, que no es reconocida por un sector radical de la oposición.

En cuanto a la controvertida reunión en Caracas con la participación de México y Argentina, el periodista internacional José Manzaneda opina que aún queda por definir qué papel jugaron estos dos países en la cita, apuntando a que la oposición venezolana trataría de inflar la situación para crear una brecha con Caracas.

Fuente: RT