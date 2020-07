Abinader cierra campaña bajo compromiso de cumplir y hacer cumplir las leyes

Dice el cambio dará contenido social a la democracia; dedica triunfo del domingo a su padre

Santo Domingo, RD.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Luis Abinader, cerró este jueves en la noche su campaña presidencial, con un ardoroso discurso en el que cimentó su compromiso con una democracia verdadera, en la que prevalezca la justicia e igualdad de oportunidades para todos.

Advirtió que ciento setenta y seis años después de que fuera fundada la República no todos los ciudadanos son tratados igual ni tienen las mismas oportunidades y son víctimas de todo tipos de injusticia, y en términos reales son prisioneros de la pobreza.

Puntualizó que uno de los principales ejes de las transformaciones que traerá el gobierno del PRM y aliados es que cambiará la historia desde el inicio para honrar el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.

El gobierno del Cambio vendrá a saldar las grandes deudas contraídas por la democracia, que le ha fallado al pueblo en temas esenciales.

Enumeró que mientras seamos un país con uno de los peores sistemas de salud, el segundo país con mayor promedio de percepción de inseguridad de la región y tengamos la tasa de desempleo en jóvenes más alta de América Latina.

Mientras en la mayoría de los hogares no hay ingresos suficientes para cubrir la canasta básica, las mujeres sigan exiliadas de las oportunidades en su propia tierra, y la corrupción siga convirtiendo el presupuesto público en patrimonio privado, no podemos considerarnos, no podemos llamarnos una verdadera democracia, resumió.

“No somos una verdadera democracia, porque seguimos teniendo hambre y sed de justicia”, recalcó.

Dijo que darle esos contenidos a la democracia, es su compromiso, continuando el recorrido iniciado por las generaciones anteriores de luchadores por el avance del pueblo, hasta lograr más justicia, más igualdad, más libertad y prosperidad para todos los ciudadanos.

“Debemos entender que el cambio no es cuestión de suerte, sino de elección, por lo que invito a todo el pueblo a salir de sus casas el domingo a votar para que juntos construyamos la verdadera democracia para beneficio de las presentes y futuras generaciones.

"Debemos entender que podemos tener formas distintas de pensar pero recordar que compartimos las mismas esperanzas. Que podemos venir de lugares diferentes, pero no olvidar jamás, que vamos en una misma dirección.

"El próximo domingo 5 de julio tenemos un compromiso con la democracia y con la patria, porque de nuestra participación depende que consigamos un cambio verdadero", precisó.

Valoró este próximo 5 de julio como el día más importante, porque defenderemos nuestros sueños y esperanzas, será el día más importante, porque ejerceremos el poder ciudadano, y rechazaremos el continuismo en las urnas.

“Votaremos sin dejarnos provocar porque sabemos que el cambio está llegando y demostraremos que ningún obstáculo puede detener la voluntad de millones de hombres y mujeres que claman un cambio.

Así que les pido el compromiso de convencer a cada uno de sus familiares, vecinos, amigos de la necesidad de participar con su voto el próximo domingo de que el voto de los ciudadanos es el que da garantía de un nuevo y efectivo sistema de salud pública, de seguridad con policías recibiendo mejores sueldos y que brinden seguridad en todo el país, tener un gobierno honesto, íntegro y transparente, las y los ciudadanos deben ir el domingo a votar.

Dijo que esta noche termina su largo recorrido por la geografía nacional, agradeciendo el apoyo recibido en todas las ciudades y campos de nuestra amada República Dominicana.

“Gracias a la gran multitud de hombres y mujeres que salieron a nuestro encuentro para escuchar nuestro mensaje de cambio, unidad y esperanza, lo hicieron porque están convencidos de que esta vez será distinto que esta vez sus voces serán escuchadas y harán la diferencia y que esta vez será diferente.

Gracias a todos los dirigentes y militantes del Partido Revolucionario Moderno, a los partidos, agrupaciones y movimientos aliados todos miembros de la Coalición Democrática por el Cambio.

Gracias por haber comprendido que necesitábamos estar unidos para poder cambiar juntos el país.

También dio gracias a su equipo de campaña y grupos de colaboradores que de manera incansable se dedicaron a construir con sus consejos y acciones una campaña orientada a las propuestas.

A su esposa Raquel, hijas y hermanos por todo el sacrifico y entrega mostrados durante este proceso, a su madre por su cariño, amor y dedicación y a su padre, José Rafael Abinader, que está en el cielo, y a quien voy a dedicar el triunfo del próximo domingo.

Continuaré con su ejemplo ético y de honestidad incuestionable como servidor público.

A la actividad asistieron la esposa de Abinader, Raquel Arbaje e hijas, la candidata vicepresidencial Raquel Peña, ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, el presidente del PRM, senador José Ignacio Paliza, Roberto Fulcar, primer vicepresidente y director general de campaña, Carolina Mejía, secretaria general y alcaldesa del Distrito Nacional, quien dio la bienvenida, Sonia Guzmán, la candidata a senadora del Distrito Nacional, Faride Raful.

En la actividad, efectuada en el salón La Fiesta del hotel Jaragua, tuvo presencia también una representación del arte y la cultura encabezada por Milagros Germán, Carlos de la Mota, Roberto Ángel, quienes animaron la presentación, Charitín Goico, Raeldo López, Dafne Guzmán, Juan Carlos, Pichardo, Roberto Salcedo, y otros, incluyendo presentaciones artísticas.