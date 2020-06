El nuevo mensaje de Pablo Alborán luego de revelar su orientación sexual

Luego de que hace unas semanas y en el marco del mes de junio, en que internacionalmente se celebra el orgullo y la visibilización de las identidades y diversidades sexuales no normativas, Pablo Alborán compartió una confesión con el público al declararse homosexual luego de largos años de rumores y suspicacias.

“Siempre he luchado en contra de toda expresión que vaya en contra de cualquier libertad o igualdad. Desde el racismo, la xenofobia, el racismo, el machismo, la transfobia, homofobia, cualquier tipo de odio. Y hoy quiero que mi grito se haga más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual”, aseguró el cantante el pasado 17 de junio.

Ahora, en el Día Internacional del Orgullo, una fecha elegida por el movimiento LGBTIQ+ para afirmar el respeto y visibilización de las minorías sexuales relegadas en la asociedad, Pablo compartió un nuevo vídeo en sus redes sociales para agradecer directamente a sus seguidores y a todos aquellos que le han brindado palabras de apoyo y cariño en los últimos días luego del anuncio en que reveló su orientación sexual y su intención de seguir viviendo la vida intensamente, pero ahora con la libertad de mostrarse tal quien es.

Ver esta publicación en Instagram Dibuja libremente el camino... #AVivirQueLVidaSeVa #pride Una publicación compartida por Pablo Alborán (@pabloalboran) el 28 de Jun de 2020 a las 4:37 PDT

En medio de las grabaciones de un nuevo trabajo discográfico realizado en este periodo de aislamiento social, el intérprete andaluz de nueva cuenta recurrió a la grabación de un clip que colgó en Instagram en el cual expresa su gratitud y valoración positiva a las “historias personales” que le han compartido sus seguidores, quienes se han identificado con la vivencia del cantante y su confesión, luego de permanecer mucho tiempo en el armario.

Primero, el artista subió una imagen de un arcoiris urbano dibujado en el asfalto de una calle, acción reivindicativa que al instante recibió miles de likes y cantidad de comentarios apoyando la causa y la valentía de Alborán por mostrar su verdadera persona.

“Dibuja libremente el camino...#AVivirQueLaVidaSeVa #pride”, escribió al pie de la foto.

Además subió a sus historias un collage con un mensaje de algunas de sus miles de seguidores formando un mensaje alusivo, en donde se reafirma la libertad de las relaciones amorosas.

Llama la atención que es la segunda vez que el artista menciona aquello de “La vida se va”, que hace pensar que la cuarentena y la situación vivida mundialmente ha propiciado la reflexión y la valoración de la vida en el cantante.

"Familia, un millón de gracias por todos los mensajes que estoy recibiendo estos días, por todos los mensajes de cariño y amor, por las cosas tan personales y tan bonitas que me estáis compartiendo. Estoy recibiendo historias preciosas, súper inspiradoras, me alegro muchísimo de todas las cosas bonitas que me estáis diciendo, y que sepáis que me estáis inspirando muchísimo para todo lo que viene. Os mando un beso fuerte y estoy súper feliz"

El cantante de 32 años hizo partícipes a sus seguidores de algunos momentos de la preparación de un nuevo proyecto, el cual aseguró traerá novedades y sorpresas. Tras varios meses de trabajo en el estudio, Alborán tiene casi listo un nuevo álbum y compartió aspectos de su desarrollo a través de pequeños vídeos en forma de boomerang.

‘No sé con qué momento quedarme.... mmmm.... me los quedo todos!’, escribió al pie.

Estos gestos demuestran que Alborán parece dispesto a posicionarse como un líder de opinión y a comprometerse con la causa LGBTIQ+ como ya lleva años haciendo su gran amigo Ricky Martin, quien fue de los primeros en aplaudir su comentada salida del closet.

Fuente. Infobae