La OMS alerta de un aumento de casos de covid-19 en Europa tras el desconfinamiento

Desde que los países europeos comenzaron a aliviar las restricciones destinadas a frenar la propagación del coronavirus, la región ha experimentado un aumento de positivos por covid-19, advirtió este jueves el director de la OMS para Europa, Hans Kluge, en una rueda de prensa celebrada en Copenhague.

"La semana pasada Europa registró un aumento en el número de casos semanales por primera vez desde hace meses", dijo Kluge. "En once países la transmisión acelerada ha llevado a un resurgimiento muy significativo que, si no se controla, pondrá de nuevo al límite a los sistemas sanitarios europeos", agregó, sin mencionar países concretos, ni precisar cifras exactas.

🎥 Watch live as @hans_kluge and technical experts provide a briefing on #COVID19 and answer questions from journalists. https://t.co/9ixhIgZlMp

— WHO/Europe (@WHO_Europe) June 25, 2020