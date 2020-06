Captado en video agresión a batazos contra un comunidador de Nagua

View this post on Instagram

Captado en cámara quedó el momento en que fue agredido a batazos por desconocidos el comunicador Jhon Verás en Nagua. Dos hombres lo golpearon frente a su residencia en el km 3 de ese municipio. Los agresores se transportaban en un carro Sonata color mamey e inmediatamente emprendieron la huida. . . . Para ampliar esta y otras informaciones, pulsa el enlace que aparece en la descripción de nuestro perfil. _______ #CDN37 #CDN #RD #News #Noticias #tvdominicana