Economista Henri Hebrad advierte país enfrenta serios retos económicos de cara a la pandemia

Hebrard se refirió también al presupuesto complementario aprobado recientemente por el mandatario Danilo Medina

Santo Domingo.-El economista Henri Hebrard consideró que el país atraviesa serios momentos de dificultad al tiempo que prevé pudieran seguirse incrementando con el pasar de los meses; señaló que tanto el sector trabajador como las Mypimes serán los más afectados de no ser tomados en cuenta.

“Es una tremenda crisis social la que el país está viviendo porque el impacto más demoledor es la suspensión de empleo, hay un riesgo muy importante todavía que al cerrar este periodo de 3 meses de suspensión, las empresas tienen que decidir quién se reintegra a la empresa y quien se queda en la casa”, dijo.

Hebrard se refirió también al presupuesto complementario aprobado recientemente por el mandatario Danilo Medina, el cual entiende que de no reflejar medidas orientadas a los sectores más golpeados sería una “sentencia de muerte para las empresas y decenas de miles de empleos”.

“Observo el presupuesto modificado; todo los programas de asistencia Fase uno, dos, Pa’ ti, y Quédate en casa concluyen el 30 de junio, no veo presupuesto para las medidas de relanzamiento de la economía, si no hay programas para las micro y pequeñas empresas, Zonas Francas, Turismo, las empresas no estarán en condiciones de esperar tanto tiempo”.

Te puede interesar: David Ortiz dice no acudió a desalojar a su hijo en Samaná; asegura iba a terminar trabajos en la casa

El economista expresó que mantiene las esperanzas de que el país logre entrar en la Fase III sin que la situación sanitaria se vea desbordada, ya que de no hacerlo pronto, analiza tendría graves consecuencias en la economía dominicana.

Por: Lucía Montes de Oca Zimbrón.