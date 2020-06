Captan en video como retrocede el mar en Huatulco tras alerta de tsunami en México

El Observatorio Sísmico Meteorológico de la Ciudad de México confirmó la generación de un tsunami en las costas mexicanas y de Centroamérica por el sismo de magnitud 7.5, con epicentro en Crucecita, Oaxaca, a las 10:29 horas de este martes.

La alerta se extendió para las siguientes naciones: Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú.

Lo anterior es con base en la información que emitió la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y en un primer momento emitió alerta de tsunami para México, Guatemala, El Salvador y Honduras tras el fuerte sismo.

Las costas en alerta son Acapulco, Salina Cruz, Puerto Madero, Lázaro Cárdenas y Manzanillo en México; Sipicate en Guatemala; Acajutla en El Salvador; y Amapala en Honduras.

El Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina notificó que se esperan variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 113 centímetros sobre el nivel de la marea.

Se aleja el mar en Santa Cruz, #Huatulco #Oaxaca después del sismo de 7.5 grados. pic.twitter.com/Hlo5jDG1oX — Janosik Garcia (@Janosikgarciaz) June 23, 2020

“La aceleración sísmica en localidades cercanas al epicentro por el sismo magnitud 7.5 en Oaxaca fue de 440 cm/s2. Durante el sismo del 19 de Septiembre del 2017, la aceleración máxima en la Ciudad de México fue de 220 cm/s2”, dio a conocer el Observatorio Sísmico Meteorológico.

Usuarios de redes sociales mostraron videos en los que se observa la forma en la que retrocede el mar hasta 15 metros, fenómeno que se registró después del sismo.

Atención:

👉🏼Reportan que el mar se comienza a retirar en algunos sectores costeros de Oaxaca. pic.twitter.com/XGCaqjF5hn — SinLínea.Mx (@SinlineaMx) June 23, 2020

Ante los movimientos que se registran, las autoridades locales hicieron un llamado a la población para mantenerse lejos de las costas.

El presidente Andrés Manuel López Obrador compartió en un tercer video que, con base a especialista, se prevé que por el sismo el nivel del mar aumentará un metro, por lo que ya se está informando a todos los pobladores de la costa de la situación.

“En cuanto a daños materiales, me dice David León, de Protección Civil, que afortunadamente no hubo daños graves, son derrumbes, se rompieron cristales, se cayeron algunas marquesinas, bardas, nada grave. Las instalaciones estratégicas no sufrieron ningún daño, puertos, aeropuertos, todo está en buen estado”, compartió el mandatario.

Hasta el momento, se han registrado más de 140 réplicas del sismo que se registró este martes por la mañana.

Además, se reportó el deceso de una persona y otra resultó lesionada en Oaxaca. En el caso de la persona que falleció fue a consecuencia de un derrumbe, informó el gobernador Alejandro Murat.

“De manera preliminar, en Crucecita hubo un derrumbe donde una persona perdió la vida y otra está herida. En municipios circunvecinos hay un derrumbe que afecta la comunicación”, declaró el gobernador oaxaqueño a Milenio.