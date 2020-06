El mensaje de Ricky Martin a Pablo Alborán que revivió los rumores de un viejo romance

Luego de que el cantante español Pablo Alborán revelara la mañana de este miércoles su orientación sexual al salir del closet en su cuenta de Instagram, donde a través de un vídeo se declaró homosexual, distintas figuras del mundo de la fama reaccionaron, entre ellas Ricky Martin.

“Hoy quiero que mi grito sea un poco más fuerte y tenga más valor y peso. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual”, dijo el cantante de Dónde está el amor en un clip que lleva más de 5 millones de reproducciones.

Ante esta declaración, el boricua que hizo lo propio hace 10 años, le expresó su admiración y reconoció su valentía.

"Bravo, hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces"

El comentario de Ricky generó decenas de miles de likes en la cuenta de su colega, y también levantó algunas suspicacias. En 2010 Ricky se declaró gay luego de años de rumores, tras esa confesión, su carrera se ha visto beneficiada, pues sus seguidores no le dieron la espalda, sino que por el contrario apoyaron su congruencia y el valor de mostrarse tal cual es en los escenarios.

Actualmente Ricky está casado con el pintor Jwan Yosef y tiene cuatro hijos: Valentino y Matteo, cuates, y Ren y Lucia Martin- Yosef.

La cercanía de dos amigos

Ante el mensaje en apoyo al cantante andaluz de 31 años, que fue una muestra de solidaridad, muchos seguidores recordaron las suposiciones que vincularon a ambos cantantes hace un par de años, pues los fans comenzaron a teorizar sobre los rumores que rondaron por internet en el pasado.

Las teorías que vinculan a los dos intérpretes sentimentalmente comenzaron en 2014 debido a que Pablo compartió en su perfil de Instagram una foto junto a Ricky en un viaje a India, donde afirmó que la estaba pasando muy bien y sostuvo que fue todo un honor trabajar en conjunto.

A partir de ese momento comenzaron los rumores, donde algunos seguidores y medios de comunicación comentaron que entre los dos estaba comenzando un affaire, o por lo menos que había habido un acercamiento en su viaje, versión que Alborán salió a desmentir en su momento.



Los dimes y diretes se reavivaron en 2015 cuando los dos cantantes colaboraron en la canción Quimera, en cuya promoción compartieron en redes sociales múltiples fotos juntos que demostraron lo bien que la pasaron juntos trabajando.

Por esas fechas, los dos cantantes publicaron en sus respectivos perfiles de Instagram unas fotografías en donde aparecían recostados en una cama muy parecida.

En 2018, una periodista en una conferencia de prensa le preguntó directamente a Alborán sobre su orientación, a lo que el cantante de Te he echado de menos respondió tajantemente:

"Yo respeto tu profesión y a los medios porque los necesito en mi carrera. Pero también es cierto que soy músico, así que cuando quiera hacer una rueda de prensa sobre lo que ocurre o no ocurre en mi cama, si quieres te llamo, pero hoy no"



En el vídeo donde este miércoles el cantante mostró sus sentimientos y se sinceró con su público, también dejó ver que seguirá con su carrera, centrándose en su música y dando lo mejor de sí mismo para sus fanáticos.

“Para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo (...) Les mando un abrazo muy fuerte y a vivir, que la vida se va”.

Fuente: Infobae