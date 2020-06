Residen en una humilde casa de hojalata y madera

Santo Domingo, RD.- Una familia de escasos recursos económicos clama por ayuda del Gobierno para poder cubrir el tratamiento médico y alimenticio de una niña de 6 años de edad, quien nació con problemas físico-motor.

La menor reside junto a su madre y sus abuelos en el sector de Los Alcarrizos en medio de una serie de necesidades que ponen aún más en peligro su salud.

Angélica Vargas Lima con su nieta en brazos, narra lo difícil que ha sido enfrentar la enfermedad de la niña.

La niña María Crismery, de 6 años de edad, nació con complicaciones de salud, no camina, no habla y no puede ver. Las precarias condiciones en que viven, no ha permitido darle una calidad de vida digna.

Al conversar con nuestro colaborador en la zona, Donald Troncoso, piden al presidente Danilo Medina, algún funcionario o algunas personas de corazón generoso, que acudan en su auxilio, para que la pobreza no los siga consumiendo.

Ellos residen en una humilde casa de hojalata y madera, ubicada en la calle José Reyes número 30 del sector La Esperanza de Los Alcarrizos.

Por: Claudia Rodríguez