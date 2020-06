Se entrega joven implicado en muerte de mujer en SFM

DUARTE, RD.- Un joven que era buscado por su supuesta vinculación en la muerte de Sifora Yohanca Rosario Then (Sury) y Enrique García (Kikito), se entregó este domingo ante las autoridades policiales para ser investigado.

Se trata de Jean Carlos Francisco Ramírez, quien es señalado por las autoridades que investigan los hechos, como la persona que conducía la motocicleta al momento que fue ultimada Rosario Then.

Francisco Ramírez aseguró que no tiene nada que ver con ambos hechos, e indica que tiene pruebas para sustentarlo.

Dijo que en el video que muestra el momento del hecho, se puede apreciar de manera clara que ni siquiera se parece a la persona que actuó en el hecho.

“Yo no hago daño a nadie, no vine a este mundo a quitar vidas, no soy un dios”, expresó.

El detenido se presentó ante el Ministerio Público junto al director de AGENDA56.COM y corresponsal de CDN canal 37 en esta demarcación, Felix Vargas, a los fines de que se garanticen sus derechos fundamentales.

Por estos hechos, las autoridades buscan activamente a Ascanio Rodriguez Santos de 41 años; Manuel De Jesus Reyes Then (Manuel Glock) de 51 Años y Wandy Alcibiades López Jiménez alias Bebé de 45, éste último señalado como autor intelectual.

Por: Félix Vargas